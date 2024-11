Salernitana, Lotito: "La società fu svenduta: ecco quanto valeva il club" Il patron della Lazio mastica ancora amaro: "Quante fatalità in quella trattativa..."

“La Salernitana aveva un valore commerciale rispetto al valore per la quale è stata venduta”. Claudio Lotito ritorna sulla cessione della Salernitana. Il patron della Lazio ha parlato alla stampa al Gran Galà del Calcio Italiano, evento in corso di svolgimento a Latina, e che OttoChannel sta seguendo con propri inviati.

In mixed zone, l’imprenditore romano è tornato sulla vicenda della cessione della Salernitana, arrivato in extremis dopo la parentesi trust con l'inserimento vincente di Danilo Iervolino. “La valutazione fatta da addetti ai lavori era nettamente superiore. Fatalità, viene venduta a mezzanotte meno un minuto di Capodanno, con la proprietà che era all’estero. Il valore attribuito è stato ridicolo: la Salernitana valeva 26 milioni di liquidità sui conti, aveva un affidamento bancario di 50 milioni non utilizzato, aveva un patrimonio tecnico, poi le infrastrutture, il merchandising: si arrivava tra gli 80 e i 100 milioni, ed è stata venduta per 10 milioni. Fate voi le considerazioni”.