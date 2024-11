Salernitana, Kallon chiama i tifosi: "Uniti supereremo la crisi" “Martusciello è stato un signore ma i risultati non lo hanno aiutato. Colantuono? Grande intensità”

“Tutti uniti possiamo uscire da questo difficile”. È il messaggio che l'attaccante Yayah Kallon ha lanciato alla tifoseria della Salernitana in un'intervista esclusiva rilasciata ad Ottochannel e che sarà trasmessa integralmente stasera nel corso della trasmissione Granatissimi, in onda alle 20.30. “Personalmente sta andando tutto bene. Dispiace per il rendimento della squadra perché stiamo pagando dei risultati non favorevoli ma ora dobbiamo invertire la rotta. Ai tifosi dico di stare uniti e tranquilli perché questa squadra ha qualità. Lo abbiamo già dimostrato. In questo momento ci stanno mancando i risultati ma sono sicuro che arriveranno”.

L'ex calciatore del Bari ha parlato anche del rapporto speciale costruito con l'ex allenatore Martusciello e delle novità apportate dal suo successore Colantuono.

"Martusciello? Ha avuto un bel legame con tutti. E’ stato un signore nella gestione del gruppo, cercando di mettere insieme tutte le nostre qualità. Ha cercato di creare una squadra importante, cementando lo spogliatoio che aveva tante situazioni personali alle spalle. Ci ha dato un gioco, una filosofia ma i risultati lo hanno penalizzato.

Colantuono? Quando cambi allenatore c’è ancora più intensità. Stiamo lavorando tanto e soprattutto andiamo a dormire presto perché abbiamo bisogno di riposare".