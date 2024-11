Salernitana, sorriso Jaroszynski: il polacco rientra in gruppo Colantuono recupera il difensore. In gruppo anche Wlodarczyk e Stojanovic

Una buona notizia per Stefano Colantuono nella marcia d’avvicinamento a Sassuolo-Salernitana. Nella doppia seduta odierna, il tecnico romano ha abbracciato Pawel Jaroszynski. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo aveva obbligato a saltare la sfida con il Bari, il polacco ha finalmente rimesso gli scarpini e ha ripreso a lavorare con i compagni. Una buona notizia per la difesa granata, con il rientro che permette di avere una soluzione in più sia per sulla corsia mancina che per la posizione di braccetto.

In gruppo anche Szymon Wlodarczyk e Petar Stojanovic, ritornati dai rispettivi impegni con le nazionali. Lavoro differenziato per Luigi Sepe e Franco Tongya. Fisioterapia e palestra per Giulio Maggiore. Terapie e lavoro specifico in piscina per Ernesto Torregrossa. Domani seduta all’Arechi a porte chiuse, con Colantuono che proverà uomini e moduli in vista della trasferta di Reggio Emilia.