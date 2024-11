Salernitana, Hrustic in campo con l’Australia: ora il ritorno in Italia Il centrocampista impiegato nel pari in Bahrain. Colantuono lo aspetta per la sfida col Sassuolo

Un sospiro di sollievo. La sosta per le nazionali in casa Salernitana si chiude senza assilli legati ad infortuni o indisponibilità. A chiudere l’ultima parentesi del 2024 legate alle nazionali ci ha pensato Ajdin Hrustic. Il centrocampista granata è subentrato al 68’ della sfida fra Bahrain e Australia, terminata 2-2 grazie al gol degli ospiti a tempo scaduto. Un pari d’oro per la nazionale dell’ex Verona, ancora seconda in classifica nel girone per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali del 2026 e virtualmente con il pass tra le mani.

Un sogno per Hrustic quello di qualificarsi ai prossimi Mondiali che passerà però dalle prestazioni con la Salernitana. Subito dopo la sfida in Bahrain, è scattata l’operazione ritorno. Per il calciatore ora una lunga traversata intercontinentale e il ritorno in Italia, con Colantuono che spera di averlo a disposizione per la seduta di domani, a poco più di 48 ore dalla sfida con il Sassuolo.