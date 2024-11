Salernitana, disavventura social per Braaf: profili "fake" con sue foto profilo Il calciatore si è affidato al suo canale Instagram per denunciare l'episodio

“Io non ho TikTok. Io ho solo Instagram. Per favore segnalate questi account. Non sono io”. Disavventura social per Jayden Braaf. Anche per l'esterno della Salernitana c'è da fare i conti con i rischi del web e in particolar modo con il mondo di Tik Tok. Nelle scorse ore sono comparsi profili con il nome e foto profilo del calciatore olandese. Pronta la richiesta ai suoi follower su Instagram di segnalare i profili ed evitare ai suoi tifosi di poter cadere in pericolosi tranelli.