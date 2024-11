Sassuolo-Salernitana, i convocati di Colantuono: sei defezioni per il tecnico Il tecnico sorride per i rientri di Sepe, Hrustic e Reine-Adelaide ma ha la rosa dimezzata

Sassuolo-Salernitana segnerà il debutto di Stefano Colantuono sulla panchina granata. Per l'allenatore romano c'è da fare i conti con l'emergenza infortuni che si è abbattuta sulla squadra granata. Il tecnico granata deve fare i conti però con una rosa decimata: oltre allo squalificato Stojanovic, non ci saranno per infortunio Njoh, Dalmonte, Torregrossa, Maggiore e Tongya. Si rivede Reine-Adelaide, dopo il lungo stop, mentre ci sono da segnalare i rientri di Sepe e Hrustic.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 13 Ruggeri, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 77 Sfait, 21 Soriano, 70 Tello;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 11 Kallon, 9 S. Nwankwo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.