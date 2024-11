Sassuolo, Grosso: "Salernitana di primo livello, paga la sfortuna" Il tecnico neroverde: "Hanno meno punti di quanto meriterebbero. Noi però vogliamo continuità"

Fabio Grosso ha presentato Sassuolo-Salernitana in conferenza stampa: “Superiamo questa sosta dopo aver lavorato a lungo su di noi. Abbiamo passato due settimane per cercare di fare il possibile sulla gara. Ci apprestiamo ad affrontare una sfida difficile, curando i dettagli, cercando di avere energia, determinazione, lucidità, mostrando potenzialità. Vogliamo dare continuità al nostro percorso. E’ un campionato apertissimo perché ci sono squadre dietro che non pensavano di stare dietro e pensano di poter raggiungere quelle davanti. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita per poi più in là focalizzarci sulla classifica e capiremo quelle che sono le squadre più indirizzate verso il traguardo. Infortuni? Non avremo Doig, Ghion e Lovato.

Salernitana? Conosciamo gli interpreti che sono di primissimo livello, consociamo le difficoltà del caso, e per provare a esprimere le nostre qualità per mettere in difficoltà gli avversari. Hanno fatto anche tante belle prove e un pizzico di sfortuna non hanno ottenuti punti che in questo campionato fanno la differenza. So che è una gara molto difficile e ci siamo preparati al meglio per ottenere il nostro massimo come sempre e proveremo anche in questa prova a ottenere tutto il meglio di noi. Colantuono? Non abbiamo molto riferimenti So benissimo che hanno dei valori importanti ed è sempre pericolosa”.