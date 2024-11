Salernitana, per Iervolino sono "riflessioni granata": incontro con l'ad Milan Il proprietario si interroga sul momento nero della squadra

Sul tavolo tanti temi, soprattutto extra-calcio. Danilo Iervolino riceve a Roma Maurizio Milan. Nell’incontro tra il proprietario della Salernitana e l’amministratore delegato del club granata anche il momento difficilissimo che sta attraversando la squadra granata. Uno spunto di riflessione e di analisi, la ricerca di una soluzione all’involuzione tecnica che ha cancellato le ambizioni d’alta quota della Bersagliera e ora incute non poca preoccupazione. Sin dall’immediato poker incassato a Reggio Emilia con il Sassuolo, il club ha provato ad interrogarsi sul perché del crollo della squadra granata, capace di centrare appena un successo nelle ultime sette sfide di campionato e sprofondando in classifica.

Una psicosi sportiva che ora ha rapito l’ambiente e sta gettando nello sconforto la tifoseria, pronta a far manifestare il proprio dissenso domenica all’Arechi, in una gara spartiacque per il campionato granata ma che si avvia ad ampie falcate verso il minimo stagionale. Un segnale arriverà dal ritiro pronto a scattare nel tardo pomeriggio, quando dopo la seduta di allenamento la squadra si radunerà in un albergo adiacente lo stadio Arechi. Ma al vaglio anche di Iervolino nuove misure per provare ad infondere tranquillità ed evitare uno sprofondo che sarebbe mortifero anche per le possibilità (fin qui remote) di una cessione della società.