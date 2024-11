Carrarese, Capello: "All'Arechi ambiente ostico con Salernitana in crisi" Il club toscano si è rilanciato: una sola sconfitta nelle ultime otto. "Confermare l'identità"

Una sola sconfitta nelle ultime otto. La Carrarese si gode il successo sul Pisa che è costato il ruolo di capolista alla squadra dell’ex Filippo Inzaghi. Un cambio di passo che ha permesso ai toscani di uscire fuori dalla zona calda di classifica e guardare dall’alto al basso la Salernitana. Sulla trasferta dell’Arechi si è soffermato l’attaccante Alessandro Capello ai microfoni del club: “Andremo su un campo difficile, contro una squadra che l’anno scorso era in serie A e in un ambiente difficile perché alle prese con un momento complicato. Sarà dura e faticosa ma cercheremo di mettere in campo il nostro carattere e la nostra idea di gioco per prendere qualche punto”.

Tanta invece la serenità per il momento della squadra: “Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, anche dal campo si è vista la voglia di fare subito la partita, attaccando il Pisa in maniera aggressiva. Meritavamo il vantaggio già nel primo tempo, poi nel finale è arrivato il giusto premio con il gol decisivo che ci ha regalato un successo importante. Il gol? Mi manca quello mi farebbe star meglio. Ora però mi sto concentrando nell’aiutare la squadra, cercando di dare il mio apporto”.