Salernitana, doppia seduta ma nessun recupero: Colantuono alza il ritmo Il tecnico spera nel rientro di Torregrossa, Maggiore e Tongya

Doppia seduta ma dall’infermeria non arrivano ancora buone notizie. Dal secondo giorno di lavoro in vista della sfida con la Carrarese, la Salernitana non aggiunge pedine a disposizione di Stefano Colantuono. Anche oggi, il gruppo non ha abbracciato Ernesto Torregrossa, Giulio Maggiore e Franco Tongya. I tre calciatori hanno lavorato ancora a parte e verranno valutati giorno dopo giorno. Ci sono possibilità, soprattutto per i primi due, di poter essere disponibili per la sfida di domenica pomeriggio. Terapie e piscina per Nicola Dalmonte e Lilian Njoh, costretti invece al forfait per la seconda sfida di fila.

Domani pomeriggio alle ore 15:00 previsto un nuovo allenamento. Possibile una sgambatura con la Primavera per intensificare il ritmo e soprattutto provare uomini e moduli in vista del match con la Carrarese.