Salernitana-Carrarese, aumenta il numero di spettatori: il dato Impossibile evitare il minimo stagionale

Un piccolo aumento. Nessuna accelerata ma un incremento che non permette di superare ancora quota 7000 spettatori. Per Salernitana-Carrarese non ci sarà l'Arechi delle migliori occasioni. Anzi, anche alla luce della contestazione di 15 minuti indetta dalla tifoseria, il Principe degli Stadi va verso il dato più basso dell'intero campionato e dell'era Iervolino. L'ultimo dato comunicato dalla società granata parla di 2400 biglietti staccati, di cui 157 nel settore ospiti, con prevendita che si è chiusa alle 19. Sono circa 6900 gli spettatori previsti all'Arechi dunque, numeri tutt'altro che da capogiro e fotografia della delusione della tifoseria.