Salernitana-Carrarese, le probabili formazioni: diverse novità tra i granata Colantuono riparte dal 3-5-2 ma pensa a tre cambi rispetto a Reggio Emilia

Domenica bestiale. La Salernitana prova a rialzarsi. In un Arechi in fibrillazione, con la contestazione dei primi 15 minuti che lascerà vuoti gli spalti del Principe degli Stadi, la squadra di Stefano Colantuono ha l’obbligo di battere la Carrarese e sistemare una classifica al momento deficitaria. Il sabato di campionato ha lasciato i granata al terzultimo posto, con una possibile vittoria che permetterebbe di uscire fuori dalla zona rossa.

Serve però una prestazione da squadra orgogliosa, gagliarda, matura, al cospetto di una Carrarese con il vento in poppa dopo il successo sull’ex capolista Pisa. Colantuono ripartirà dal 3-5-2 già riproposto al Mapei Stadium ma con diverse novità di formazione. In porta si rivedrà Sepe: l’estremo difensore ha smaltito l’infortunio muscolare e si riprenderà il controllo dei pali. Davanti a lui, il terzetto composto da Bronn, Ferrari e Ruggeri. Sulle corsie, Ghiglione traslocherà a sinistra per lasciare la corsia destra al rientrante Stojanovic. In mezzo al campo, ritorna dal primo minuto Reine-Adelaide, con Amatucci e Soriano a sorreggere la cerniera centrale. Davanti ancora conferme per il tandem Verde-Wlodarczyk. Ancora out causa infortunio Torregrossa, al pari di Tongya, Njoh e Dalmonte. Convocato Gerardo Fusco per aumentare la batteria di attaccanti a disposizione.

SALERNITANA-CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Ferrari, Ruggeri; Stojanovic, Reine-Adealide, Amatucci, Soriano, Ghiglione; Verde, Wlodarczyk. Allenatore: Colantuono.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Palmieri; Cerri. Allenatore: Calabro