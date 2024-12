Salernitana, nuova battaglia legale: "salvi" 1,7 milioni di euro dai diritti tv Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Frosinone

Una lunga querelle legale conclusa con una nuova vittoria. La Salernitana mette in salvo 1,7 milioni di euro già inseriti nel proprio bilancio e legati alla ripartizione dei diritti tv 2021-2022. Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti respinto il ricorso del Frosinone in merito agli introiti legati a Mediapro e alla divisione determinata dalla Lega Serie A. Una torta di 52 milioni di euro, con la Salernitana che ne ha beneficiato negli scorsi anni con una piccola fetta da 1,7 milioni di euro.

Il club ciociaro, insieme Parma, Spal e Crotone, aveva contestato le diverse quote dei diritti tv. Dopo il primo “no” della Corte Federale d’Appello e nello scorso luglio del Tribunale Federale Nazionale, anche il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il reclamo avanzato dal pool di legali della società del presidente Stirpe. Un sospiro di sollievo per la Salernitana che non dovrà dunque restituire la cifra.