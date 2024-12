Salernitana, sarà esodo anche a Modena: il dato aggiornato della prevendita Si proverà a replicare il numero di quasi 1000 spettatori presenti al Mapei Stadium col Sassuolo

Un nuovo esodo. Non sarà sola la Salernitana nemmeno a Modena. In una nuova delicata trasferta, il popolo della Bersagliera si stringerà ancora una volta al fianco della squadra.

Sono oltre 750 i tagliandi staccati per il settore ospiti del Braglia, segnale importante dell’amore che non conosce confini. Ci sarà tempo fino alle ore 19:00 di domani per poter acquistare il proprio tagliando al costo di 20 euro più spese di prevendita. Si proverà a replicare i quasi 1000 spettatori che due settimane fa presero posto nel settore ospiti del Mapei Stadium nello sciagurato debutto di Colantuono con il Sassuolo. Non ci sono limitazioni in materia di ordine pubblico.