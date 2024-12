Salernitana, maledizione infortunati: Reine Adelaide si ferma nella rifinitura Le condizioni del francese saranno valutate nelle prossime ore

Non c'è pace in casa Salernitana dove l'emergenza infortunati sta assumendo proporzioni sempre più ampie. A Modena, infatti, non ci sarà nemmeno Reine-Adelaide: il francese si è fermato nella rifinitura pre-gara a causa di un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico ma il timore di perdere nuovamente l'ex Arsenal è forte. Già prima dell'allenamento Colantuono aveva ribadito la necessità di centellinare l'impiego del calciatore, per evitare possibili ricadute. Un cattivo presagio che si è materializzato nell'ultimo allenamento. La speranza è che si tratti solo di un affaticamento e che non ci siano problemi più seri. Il calciatore, infatti, contro la Carrarese era stato assoluto protagonista, giocando sessanta minuti su livelli altissimi. Ora, però, è arrivato un nuovo stop che si aggiunge alle assenze di Njoj, Tello, Dalmonte, Torregrossa, Tongya e Sfait. Non a caso Colantuono porterà in panchina anche i Primavera Fusco e Di Vico per fare i conti con le numerose defezioni sulle corsie esterne e in mediana.