Salernitana, a Modena con 7 indisponibili e 2 Primavera: i convocati Colantuono dovrà gestire anche l'emergenza

Domani a Modena la Salernitana dovrà fare i conti con una situazione di emergenza: nella rifinitura si è fermato Reine Adelaide. Il francese ha accusato un risentimento muscolare, la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore. La Salernitana spera che non si tratti di nulla di grave. Out per infortunio anche Njoh, Tello, Dalmonte, Torregrossa, Tongya e Sfait. Assenze che renderanno ancora più ostica la sfida in terra emiliana.

Al termine dell’allenamento odierno di rifinitura tenutosi presso lo stadio Arechi, mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani pomeriggio alle 15 allo stadio Alberto Braglia contro il Modena.

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 45 Di Vico, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 21 Soriano;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 43 Fusco, 11 Kallon, 9 S. Nwankwo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.

Indisponibili: 23 Dalmonte, 17 Njoh, 19 Reine-Adélaïde, 77, Sfait, 70 Tello, 7 Tongya, 10 Torregrossa.

Squalificati: nessuno.