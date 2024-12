Modena-Salernitana, Mandelli: "Avversario di qualità ma vogliamo vincere" Il tecnico dei canarini: "Vogliamo iniziare un filotto importante partendo da domani"

Paolo Mandelli ha presentato Modena-Salernitana in conferenza stampa: “Inizio un ciclo importante che ci condurrà alla fine del 2024. Sono cinque gare importante, le affrontiamo per vincerle tutte ma servirà partire bene dalla prima. Il nostro orizzonte deve arrivare fino a lì: potremmo avere davanti un futuro importante ma adesso abbiamo bisogno di portare a casa la partita con la Salernitana. Affrontiamo una squadra importante, con valori per poter stare nella zona alta della classifica. Ha nomi da serie A Spetterà noi affrontarla nel migliore dei modi“.

Svolta? Si può avere solo con la continuità di risultati. Serve un filotto che ci possa permettere di avere serenità e fiducia nelle nostre capacità, permette ai calciatori di esprimersi in maniera diversa.

Attacco? Avere tante soluzioni a disposizione come Defrel, Caso, Mendes è importante ma diventa poi complicato schierarli tutti insieme. Nel calcio di oggi ci sono le sostituzioni che ti aiutano e permettono ai calciatori forti di essere determinanti. Dipende anche dal modulo, ma non è un’idea sbagliata quella di poter giocare con più giocatori offensivi in avanti. Avere una rosa così competitiva e quasi al completo mi permette di avere tante opzioni. I ragazzi stanno dimostrando di voler giocare tutti, devo dare merito a loro di farsi trovare sempre pronti ed essere sempre disponibili, mettono tutti a servizio della squadra la loro professionalità”.