Modena-Salernitana, Mandelli con il dubbio Mendes-Defrel: i convocati gialloblu Tre assenze per i canarini, ampia scelta in attacco

Un dubbio in attacco. Per il tecnico Mandelli Modena-Salernitana ha il sapore dell'esame probante per provare a dare una sterzata alla stagione dei canarini. I gialloblu si godono l'abbondanza in attacco e si portano dietro il dubbio tra Pedro Mendes e il rientrante Defrel. Sulla trequarti invece conferme per Caso e Palumbo. Out i difensori Pergreffi e Botteghin oltre allo squalificato Cotali.

Questi i 24 canarini convocati da Mister Mandelli per Modena-Salernitana:

Portieri. Riccardo Gagno (26), Fabrizio Bagheria (78), Jacopo Sassi (1).

Difensori. Gady Pierre Beyuku (2), Mattia Caldara (23), Cristian Cauz (33), Alessandro Dellavalle (25), Alessandro Di Pardo (18), Riyad Idrissi (27), Fabio Ponsi (3) Giovanni Zaro (19).

Centrocampisti. Thomas Battistella (5), Kleis Bozhanaj (21), Edoardo Duca (7), Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Marco Oliva (24), Antonio Palumbo (10, Simone Santoro (8).

Attaccanti. Fabio Abiuso (90), Giuseppe Caso (20), Gregoire Defrel (92), Ettore Gliozzi (9) Pedro Mendes (11).