Salernitana, emergenza infortuni: Colantuono spera nel recupero di Tongya L'Under 21 spera di mettersi alle spalle il problema alla caviglia

Testa al derby. La Salernitana archivia il pari con rimpianti di Modena e si immerge nella super sfida con la Juve Stabia. Contro le vespe, lanciatissime in classifica dopo il successo prezioso sul Sudtirol, per Stefano Colantuono c’è da fare i conti soprattutto con le notizie che arrivano dall’infermeria. Sono ben sei i calciatori fermi ai box e sui quali restano tanti dubbi su un possibile rientro in gruppo. “Adesso iniziano ad essere tanti e non è facile perché sei obbligato nelle scelte”, le parole del tecnico dal ventre del Braglia. Anche in Emilia ha dovuto fare i conti con scelte quasi obbligate, con rotazioni ridotte al lumicino.

Per la Juve Stabia, la speranza è legata al possibile ritorno in gruppo di Tongya. “Ho preferito non portarlo a Modena per farlo lavorare e recuperare bene”. Il trauma contusivo-distorsivo rimediato nel primo tempo della sfida con il Cesena è finalmente alle spalle, con l’under 21 che punta a rientrare in gruppo. Sarebbe opzione importante per la trequarti ma anche per irrobustire la mediana a tre, viste le prestazioni non esaltanti di Hrustic e Maggiore.

Dovrebbe essere l’unica nota lieta. Perché Torregrossa ha dovuto tirare nuovamente il freno e rischia di restare ancora ai box. Njoh e Dalmonte devono completare il loro percorso di recupero e saranno rivalutati. Per Sfait invece c’è un punto interrogativo. Sarà out Tello, alle prese con la lesione muscolare.