Salernitana-Juve Stabia, ok alla trasferta ma con forti limitazioni Semaforo verde per i tifosi delle vespe ma solo per i residenti al di fuori di Napoli e provincia

Via alla prevendita con novità anche per il settore ospiti seppur con forti limitazioni. Il Gos ha dato il via libera alla trasferta per i tifosi della Juve Stabia che potranno raggiungere così l’Arechi per l’atteso derby di domenica pomeriggio. In una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club granata ha annunciato anche lo start della vendita dei tagliandi seppur con diverse limitazioni: semaforo verde ai soli possessori di fidelity card della Juve Stabia residenti al di fuori di Napoli e provincia, in ottemperanza alle modalità stabilite in sede di Gos. Pertanto, l’acquisto del biglietto per la gara in oggetto nel settore ospiti è vietato ai residenti a Napoli e provincia, anche se possessori di fidelity card della Juve Stabia. Inoltre, non è consentito l’acquisto online ma solo presso i punti Ticketone al costo di 14 euro, diritti di prevendita inclusi.

Anche per gli altri settori dell’Arechi, la vendita è vietata ai residenti a Napoli e provincia. Anche qui, la vendita online è consentita ai soli possessori di fidelity card o member card dell’U.S. Salernitana 1919.