Salernitana, parte l'asta benefica per l'associazione Anna Borsa: i dettagli Su Charitystars sarà possibile acquistare le maglie indossate nella sfida con il Sassuolo

Un’asta benefica per ricordare Anna Borsa. Si concluderà nei prossimi giorni il lungo programma di iniziative volute della Salernitana per onorare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un ricordo che il club granata ha voluto associare ad attività in memoria della giovane donna di Pontecagnano Faiano e sostenere l’associazione no-profit impegnata attivamente sul territorio con eventi ed iniziative.

Dopo la partita amichevole svolta al campo Volpe lo scorso 25 novembre, dalle ore 18:30 saranno in vendita su CharityStars le divise da gioco utilizzate dai calciatori granata nella sfida con il Sassuolo. Sarà possibile effettuare le offerte per aggiudicarsi le maglie di Fiorillo, Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski, Bronn, Ghiglione, Amatucci, Soriano, Tello, Wlodarczyk e Verde. Si tratta della seconda asta benefica dopo quella legata alla ricorrenza di San Matteo aiutando diverse realtà solidali cittadine.