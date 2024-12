Salernitana, ricordi Fontana? Riparte dal Gubbio in serie C Il tecnico, vicino ai granata nella scorsa estate, si rimette in gioco

Dal mancato approdo alla Salernitana ad una nuova avventura in serie C. Gaetano Fontana riparte dal Gubbio. Il tecnico, vicinissimo in estate alla panchina granata prima dell'arrivo di Giovanni Martusciello, ora si rimette in gioco. Dopo aver salutato il Latina, proprio nei giorni in cui non si concretizzò il suo approdo in granata, ora arriva una nuova opportunità.

Di seguito, la nota del club: "As Gubbio 1910 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Gaetano Fontana. Nato a Catanzaro il 21 Febbraio 1970, Fontana arriva nella città dei Ceri dopo l’esperienza nell'ultima stagione sulla panchina del Latina culminata con la partecipazione ai playoff. A mister Fontana e ai suoi collaboratori il più cordiale benvenuto e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia rossoblù".