Salernitana, rientra anche Sfait: domani test in famiglia Un nuovo recupero. Domani prove generali all'Arechi

Doppia seduta sotto gli occhi di Gianluca Petrachi. La Salernitana accelera. In vista del derby di domenica con la Juve Stabia, quest’oggi la squadra granata ha svolto due sessioni di allenamento. Presente anche il direttore sportivo che ha seguito con grande attenzione la squadra a bordocampo. Dopo il rientro di Tongya, per Colantuono arriva un’altra buona notizia: Sfait ha superato i problemi fisici ed è ritornato a lavorare col gruppo. Una pedina preziosa sugli esterni, con una possibilità in più a disposizione.

Restano sempre fermi Dalmonte, Njoh, Tello, Torregrossa, così come Reine-Adélaïde. Solo Njoh ha qualche timidissima chance di rientrare tra i convocati. Domani pomeriggio alle ore 14:30 sarà tempo di traslocare all’Arechi per le prove generali. Ci saranno anche alcuni componenti della formazione Under 17 per un nuovo test in famiglia.