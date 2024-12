Salernitana-Juve Stabia, leggero ritocco verso l'alto dalla prevendita: il dato Si prova a raggiungere quota 10mila spettatori

Quota novemila spettatori vicina ad essere superata. Cresce il numero di spettatori per Salernitana-Juve Stabia. Il derby, in programma allo stadio Arechi alle ore 17:15, ha registrato numeri in rialzo per la prevendita, seppur in maniera leggera: sono 3600 i tagliandi staccati, di cui 12 per il settore ospiti nel nome delle limitazioni che hanno frenato i supporters delle vespe. Sale invece il numero dei mini-abbonamenti natalizi per le sfide interne con Juve Stabia e Brescia: il dato parla di 777 voucher sottoscritti, permettendo così di arrivare a ridosso di quota 9mila spettatori. La speranza del club resta sempre quella di poter superare quota 10mila spettatori per l’attesa sfida di domenica.