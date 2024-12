Salernitana-Juve Stabia, Colantuono: "Giocherà Simy, Iervolino persona perbene" Le parole del tecnico alla vigilia del derby

La conferenza stampa di Stefano Colantuono alla vigilia di Salernitana-Juve Stabia:

La squadra deve cercare di vincere, dobbiamo dare continuità ai risultati, ci consentirebbe di affrontare questo periodo serrato con più serenità. I 10mila presenti sugli spalti ci saranno e si faranno sentire. Se fossero stati di più saremmo stati ancora più contenti perché qui il pubblico sposta. Ma va bene così.

Iervolino? Non entro nella questione, io e la squadra siamo vicini e solidali con il presidente, posso dire che è una persona perbene, non posso entrare nella vicenda. Ne verrà fuori perché è una persona perbene. Noi dobbiamo solo concentrarci sul campo, loro sono in un buon momento, ma noi dobbiamo superarci. Qualcuno ha recuperato al limite, ci aspetta una partita

Simy ha grosse possibilità di giocare, io mi fido molto dell'allenamento ma credo che sul campo Simy si sia guadagnato l'opportunità di giocare dal 1'.



Tongya. Va messo nel ruolo dove può fare meglio, per me si trova meglio da sottopunta dove può giocare tra le linee. In emergenza può fare anche altro ma preferirei impiegarlo nel ruolo che predilige. Viene da un periodo di stop, ha bisogno di un percorso di adattamento ma mi conforta averlo a disposizione.

La Juve Stabia è una neopromossa ma è una squadra che corre, lotta, sta facendo molto bene. Gioca un buon calcio. Mi aspetto una partita difficile ma in linea con le altre, in un campionato livellato. Credo che il Sassuolo alla lunga si staccherà e prenderà il largo, le altre sono molto vicine come valori.

Hrustic e Maggiore sono calciatori simili, sono due mezzali di qualità, ho già una mezza idea ma attendo la rifinitura per decidere.

Recupero infortunati? Torregrossa lo stiamo valutando, è un discorso a parte. Dovremo valutare Njoh se potrà attaccarsi al gruppo per la prossima partita. Ma è tutto da valutare perché vogliamo provare ad evitare ricadute. Qualcuno ha recuperato questa settimana ma siamo al filo. Credo che il prossimo a recuperare sarà Njoh.