Salernitana-Juve Stabia, Pagliuca: "Far bene anche per onorare i nostri tifosi" "Gara importante per noi e per Castellammare, dispiace per l'assenza del nostro pubblico"

"Affrontiamo una squadra importante e questo ci dice della difficoltà della gara di domani, la Juve Stabia deve pensare al percorso che ci serve per crescere, sono consapevole di avere un gruppo eccezionale, un pensiero per i nostri tifosi che domani non saranno presenti, per noi è un dispiacere che dobbiamo trasformare in voglia di fare bene". Così Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sul campo della Salernitana.

"Leone prima di essere un calciatore è un ragazzo di una qualità umana assoluta, sono felice del suo rinnovo così come lo sono di Piscopo che fa un lavoro che spesso non si vede ma ci dà tantissimo soprattutto nella fase di non possesso. Domani - ha ribadito Pagliuca - sarà fondamentale giocare con grande ritmo e umiltà, scendendo in campo essendo consapevoli dell’importanza della gara sia per noi che per Castellammare. L’aspetto mentale sarà importantissimo così come l’aspetto tattico. Ho un gruppo eccezionali e ciò ci permette di avere fiducia per il futuro, lavorando duramente per la crescita individuale e del collettivo”.