Salernitana-Juve Stabia, i convocati granata: 5 assenti, in lista 2 Primavera Torna a disposizione Tongya che partirà dalla panchina

Al termine dell’allenamento mattutino il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domenica tra Salernitana e Juve Stabia. Confermate le assenze di Dalmonte, Njoh, Reine Adelaide, Tello e Torregrossa. In lista, come accaduto già a Modena, anche i calciatori della Primavera, Di Vico e Gerardo Fusco.

Salernitana-Juve Stabia: i convocati di Colantuono

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 45 Di Vico, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 77 Sfait, 21 Soriano, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 43 Fusco, 11 Kallon, 9 S. Nwankwo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.

Indisponibili: 23 Dalmonte, 17 Njoh, 19 Reine-Adélaïde, 70 Tello, 10 Torregrossa.

Squalificati: nessuno.