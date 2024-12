Salernitana-Juve Stabia, le probabili formazioni: un dubbio per Colantuono Il tecnico granata deve scegliere il compagno di reparto di Amatucci. Assenza pesante nelle Vespe

Torna Salernitana-Juve Stabia. Quattro anni dopo l’ultimo rendez-vous, all’Arechi alle 17:15 va in scena un derby con punti pesantissimi in palio. La Salernitana va a caccia di ossigeno per la propria classifica, tirandosi fuori dalla zona rossa di classifica e riportandosi ai piedi dell’ottavo posto. Per la Juve Stabia invece c’è da dare continuità al proprio sogno playoff, con un risultato favorevole che certificherebbe lo status di mina vagante del campionato. Novanta minuti di fuoco, resi infuocati anche dal clima che si respira in casa Salernitana. Prima il terremoto per la condanna a Danilo Iervolino, poi il nuovo sciopero del tifo per 15’ comunicato dalla Curva Sud Siberiano. Nel mezzo, anche il ritorno all’Arechi dell’ex patron Aniello Aliberti che ha diviso la piazza.

Colantuono deve fare i conti con le assenze di Njoh, Dalmonte, Tello, Torregrossa e Reine-Adelaide ma può sorridere per il recupero di Tongya: il numero sette va in panchina, con la squadra granata che cambierà un solo undicesimo rispetto alla formazione di Modena. Ci sarà Simy in attacco e non Wlodarczyk come confermato da Colantuono in conferenza stampa. Poi si va di 3-4-2-1, con Sepe protetto da Bronn, Ferrari e Jaroszynski. Sulle corsie, Ghiglione e Stojanovic saranno gli equilibratori di una linea centrale con Hrustic e Amatucci in cabina di regia. Sulla trequarti ci saranno Soriano e Verde alle spalle di Simy.

La Juve Stabia invece deve rinunciare all’ex Maistro, fuori dai convocati al pari del difensore Folino, Morachioli, Mosti. L’assenza dell’ultim’ora apre a riflessioni per Pagliuca che dovrebbe ripiegare su Ruggero. In attacco si riparte da Candellone e Piscopo alle spalle di Adorante.

SALERNITANA-JUVE STABIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Stojanovic; Verde, Soriano; Simy.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam, Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani, Buglio, Leone, Fortini; Candellone, Piscopo; Adorante.