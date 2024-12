LIVE | Salernitana-Juve Stabia 1-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Juve Stabia

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Ghiglione, Maggiore, Amatucci, Stojanovic; Verde, Soriano; Simy. A disposizione: Corriere, Fiorillo, Gentile, Ruggeri, Velthuis, Hrustic, Sfait, Tongya, Braaf, Fusco, Kallon, Wlodarczyk. Allenatore: Colantuono

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Fortini; Candellone, Pierobon; Adorante: A disposizione: Matosevic, Signorini, Rocchetti, Baldi, Meli, Di Marco, Gerbo, Zuccon, Piscopo, Piovanello, Artistico. Allenatore: Pagliuca

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: D’Ascanio e Emmanuele. IV uomo: Silvestri. VAR: Minelli/Avar: Nasca

RETI: 7' pt Adorante (J), 46' pt Amatucci (S)

NOTE. Ammoniti: Adorante (J), Broon (S). Angoli: 4-3. Recupero: 2' pt

47' - Duplice fischio: si va al riposo sul risultato di 1-1.

46' - GOL SALERNITANA: errore a centrocampo della Juve Stabia, Soriano lancia Simy che serve in area Amatucci, il centrocampista granata rientra e calcia, Ruggero devia e mette fuori gioco Thiam: è 1-1 all'Arechi.

45' - 2' di recupero.

40' - Occasione gol per la Juve Stabia: contropiede di Adorante che entra in area e calcia, Jaroszynski s'immola e devia in calcio d'angolo.

38' - Ammonito Broon.

30' - Risponde la Salernitana: cross dalla destra di Amatucci per Soriano che calcia di poco a lato.

28' - Juve Stabia ancora pericolosa: Mussolini crossa al centro per Pierobon che viene anticipato in extremis da Stojanovic.

17' - Ammonito Adorante.

16': entrano i gruppi in Curva Sud Siberiano.

15' - Ancora Juve Stabia pericolosa: Floriani Mussolini sfonda sulla destra, palla al centro per Adorante che colpisce in spaccata ma senza inquadrare la porta.

7' - GOL JUVE STABIA - Conclusione di Buglio deviata da Ferrari, la palla arriva ad Adorante che batte Sepe.

6' - Pericolo Salernitana: ci prova Verde, presa difettosa di Thiam, Buglio devia in angolo.

2' - Scontro di gioco tra Ferrari e Adorante, restano a terra entrambi i calciatori per una botta alla testa.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Colantuono conferma il 3-4-2-1 ma cambia a centrocampo e in attacco: davanti a Sepe spazio a Bronn, Ferrari e Jaroszynski. In mediana chance per Maggiore accanto ad Amatucci con Ghiglione e Jaroszynski sulle fasce. Davanti torna dal 1' Simy con Verde e Soriano sulla trequarti.

In casa Juve Stabia conferate le anticipazioni della vigilia. Davanti a Thiam spazio a Ruggero, Varnier e Bellich. Floriani Mussolini e Fortini saranno gli esterni con Buglio e Leone al centro. Adorante sarà la prima punta con Pierobon e Candellone sulla trequarti.