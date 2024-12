Salernitana-Juve Stabia 1-2, Colantuono: «Ora serve un reset» Il tecnico: «Sconfitta figlia di disattenzioni. Ritiro? Non sempre serve»

Stefano Colantuono ha commentato Salernitana-Juve Stabia 1-2: "Dobbiamo cancellare questa sconfitta e pensare alla prossima. Resta questa sconfitta, figlia di disattenzioni. Prima del calcio d'angolo a favore nostro dal quale parte il contropiede del gol potevamo farlo noi. A volte gli episodi diventano importanti in queste partite contro un avversario scomodo, che ci ha messo in difficoltà. Pensavo che potessimo riprenderla, ci siamo riusciti ma quando sembrava che potevamo farla nostra abbiamo preso il 2-1. Ora però dobbiamo voltare pagina perchè il campionato va veloce, cercando di correggere gli errori. Perchè abbiamo sbagliato in difesa ma anche in attacco perchè si è sbagliato tanto negli ultimi 25 metri.

Difesa a quattro? Onestamente non ci abbiamo esterni che sanno fare bene i terzini. Nella precedente gestione andavano in sofferenza ed è per questo che abbiamo provato con la linea a cinque perchè Ghiglione, Stojanovic e Njoh sono "quinti", molto più propositivi. Noi abbiamo sofferto sulle ripartenze, lasciando creare loro quando eravamo alti per provare ad attaccare. Bisognava lavorare meglio sulle preventive. A squadra schierata c'è la macchia del secondo gol.

Contesto? Anche questa settimana siamo stati insieme prima. Il ritiro può essere d'aiuto in alcuni momenti, quando c'è una situazione diversa. Tifosi? Raramente si prendono gli applausi quando si perde. Se non si cambia trend.

Soriano? Abbiamo tutti centrocampisti offensivi. E' stata una scelta tattica, con Tongya che ho schierato anche esterno. Soriano aveva fatto 70' e ho preferito avere forze fresche per ribaltare la partita.

Svantaggio? Sono deluso perchè sbagliamo in quell'occasione dello svantaggio. Con la Carrarese ci andò bene con il salvataggio di Amatucci, stavolta è stato difficile".