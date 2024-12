Salernitana, un socio per Iervolino: dialogo con Leonardo Maria Del Vecchio L'imprenditore ha un patrimonio stimato di 5,2 miliardi di dollari

Un nuovo socio per affrontare uno dei momenti più difficili della storia recente della Salernitana. Danilo Iervolino potrebbe essere affiancato alla guida della Bersagliera. Il compagno di viaggio pronto ad acquistare il 50% delle quote della Bersagliera porta all’identikit di Leonardo Maria Del Vecchio Junior. Il condizionale è legato ad un accordo vicino ma non ancora concretizzato. Eppure i segnali che arrivano anche dall’interno del mondo Salernitana sono di una trattativa che potrebbe essere suggellata a stretto giro di posta.

Sarebbe una svolta per l’ambiente granata, un accordo strategico che andrebbe ben oltre il solo ingresso di Del Vecchio junior nel mondo del calcio. Per l’imprenditore milanese sarebbe un nuovo affare in porto dopo quello concretizzato poche settimane fa, acquisendo il Twiga da Flavio Briatore, anche lui imprenditore vicino a Iervolino e presente anche all’Arechi negli scorsi mesi.

Del Vecchio junior entrerebbe nel mondo del calcio dopo il successo legato a Luxottica Group S.p.A., un’azienda italiana specializzata nella produzione e nel commercio di occhiali. Classe 1995, Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, Leonardo Maria Del Vecchio ha – al 9 dicembre – un patrimonio di 5,2 miliardi di dollari. Ora una nuova sfida, legata alla Salernitana. Un nuovo compagno di viaggio per Iervolino nella sua avventura a tinte granata.