Salernitana, nuovo test con la Primavera: Colantuono divide il gruppo Il tecnico confida nel recupero di Njoh e Dalmone, da domani squadra in ritiro

Secondo allenamento in vista della sfida di venerdì sera con il Brescia. Nel pomeriggio, la Salernitana è ritornata in campo per mettere nel mirino l’importante sfida di venerdì sera. Stefano Colantuono ha diviso il suo gruppo in due tronconi: da una parte i calciatori scesi in campo con la Juve Stabia che hanno svolto un lavoro aerobico mentre il resto della squadra si è disimpegnato in una partitella con la formazione Primavera.

Gli occhi sono rivolti sulle notizie che arrivano dall’infermeria: Nicola Dalmonte e Lilian Njoh si sono allenati parzialmente con i compagni. Domani i due esterni potrebbero ritornare in gruppo e accelerare in vista della sfida con il Brescia. Differenziato per Andres Tello ed Ernesto Torregrossa. Terapie per Jeff Reine-Adélaïde. Tutti e tre salteranno la sfida di venerdì. Domani pomeriggio nuova seduta pomeridiana, al termine della quale poi si procederà con il ritiro. La squadra infatti anticiperà di un giorno per cercare la giusta concentrazione.