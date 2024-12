Salernitana-Brescia, la prevendita parte lenta: il dato Si rischia l'affluenza minima in campionato

Nemmeno mille biglietti venduti. Salernitana-Brescia rischia di essere la sfida da minimo in campionato. Nella seconda giornata di prevendita sono appena 850 i biglietti venduti per l'anticipo di venerdì sera. Numero poco incoraggianti, con il dato supportato dai 154 tagliandi già staccati per il settore ospiti. Al dato si aggiungono anche i 935 tifosi che hanno sottoscritto la promo natalizio. Dato che al momento permette di immaginare poco più di 6mila spettatori all'Arechi per l'ultima sfida interna del 2024. Si spera in un'accelerata nelle prossime ore, chiedendo aiuto anche agli studenti che potranno raggiungere gratuitamente l'Arechi grazie all'iniziativa lanciata dal club.