Mercato Salernitana, almeno 5 acquisti a gennaio e budget da 6 milioni Incontro Milan-tifoseria: chiesta vicinanza e sostegno alla squadra

La Salernitana prova a gettare le basi per il futuro e, al tempo stesso, tende la mano alla tifoseria per ricompattare l'ambiente. Due obiettivi a cui sta lavorando l'amministratore delegato Maurizio Milan che in giornata ha incontrato prima il direttore sporitivo Gianluca Petrachi e, poi, i rappresentanti dei club organizzati.

Il faccia a faccia con il dirigente è servito a delineare la strategia di mercato: Iervolino garantirà un budget di 6 milioni per rinforzare la squadra e garantire almeno cinque innesti a Stefano Colantuono. Petrachi proverà ad ingaggiare due terzini, un centrocampista e due attaccanti ma non è da escludere che altre operazioni saranno strettamente alle operazioni in uscita.

Nel pomeriggio, poi, Milan ha incontrato i rappresentanti della tifoseria, chiedendo vicinanza alla squadra e garantendo investimenti per centrare la salvezza. Di pari passo prosegue la strategia per rinforzare la società: Iervolino ha aperto all'ingresso di un socio e dialoga con diversi imprenditori. Oltre alla pista che porta a Leonardo Maria Del Vecchio junior, figlio del fondatore di Luxottica, ci sarebbe un discorso in piedi anche con Giovanni Lombardi.