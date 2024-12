Salernitana, mercato, socio e il ritorno di Iervolino: Milan rasserena i tifosi Toni duri nell'incontro tra la società e i rappresentanti dei gruppi organizzati

Cinque acquisti da individuare con la disponibilità di un budget da sei milioni di euro, la possibilità concreta che Danilo Iervolino possa essere affiancato da un socio nella sua avventura alla guida del club granata, con il 2025 però che potrebbe aprirsi anche con il possibile ritorno all’Arechi dell’imprenditore di Palma Campania. Nel momento più difficile della stagione granata, il club tende la mano alla tifoseria. Nel pomeriggio di ieri, è andato in scena un confronto tra l’amministratore delegato Maurizio Milan, il team manager Salvatore Avallone e lo Slo Domenico Napoli con i rappresentanti dei gruppi organizzati. Un meeting sereno ma anche dai toni aspri e dai momenti intensi, infuocati. Non sono mancate le stoccate, sia per la lontananza del patron e della società nel momento più buio della storia recente della Salernitana come la retrocessione in serie B che la gestione di un club costretto ad enormi sacrifici e a rincorrere le opportunità nell’ultimo mercato estivo.

Milan ha ribadito la ferma volontà della società di investire con forza sul mercato di gennaio, nel nome degli investimenti importanti annunciati subito dopo il ko con la Juve Stabia e confermati anche nell’incontro di ieri. Prende sempre più corpo l’ingresso di un socio che affianchi Iervolino, con i nomi di Del Vecchio junior e Lombardi in pole position, così come la possibilità che l’imprenditore di Palma Campania possa tornare nel prossimo 2025 all’Arechi. Messaggi colti dalla tifoseria che ha deciso però di voler continuare la propria linea di contestazione affiancando quelle che saranno le decisioni della Curva Sud Siberiano in attesa di segnali forti e concreti.