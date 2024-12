Macte animo: "Il primo club di tifosi in Italia nacque a Salerno" Ritrovato un volantino del 1921 del "Circolo Salernitani Fieri"

Un altro “tesoro” documentale entra a far parte della vasta collezione dell’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919”, presieduta dal giornalista Umberto Adinolfi. Anche in questo caso, dopo una ricerca durata anni, torna a Salerno un pezzo unico, un “Santo Graal” della storia della U.S. Salernitana 1919. Grazie ad un appassionato collezionista di Viterbo l’associazione Macte Animo 1919 ha recuperato un volantino risalente al 1921, a firma del “Circolo Salernitani Fieri”, primo club di tifosi organizzati sorto in Italia e già menzionato nel volume “Ultras, gli altri protagonisti del calcio” a cura dello storico Sèbastien Louis, come anche nella relazione sulla storia della tifoseria granata, presentata dal professor Carmine Marino, in occasione del convegno nazionale della Società Italiana di Storia dello Sport, svoltosi lo scorso mese di novembre a Firenze.

Dopo aver recuperato le tessere associative del circolo – datate 1923 – ed un menù di una cena sociale del 1922, il volantino del 1921 attesta la possibile data di nascita del club, la cui sede – altra scoperta – era al civico 4 di via Botteghelle. Il volantino, in ottime condizioni nonostante gli evidenti segni del tempo, contiene l’invito a partecipare in massa al derby contro i cugini dell’Internaples, svoltosi il 6 novembre 1921 al Piazza d’Armi di Salerno. Ma la chicca è rappresentata anche dal testo coro che i tifosi del tempo hanno cantato per sostenere i calciatori salernitani.