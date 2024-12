Salernitana, società e mercato: Iervolino corregge il tiro e riparte Incontro ieri con l'ad Milan per la questione societaria. Oggi invece summit con Petrachi

Due incontri per fare il punto della situazione. Da una parte il futuro della società, dall’altro il mercato pronto a partire già nelle prossime settimane. Danilo Iervolino si riprende la Salernitana. Non lascia ma raddoppia, nel nome degli investimenti importanti preannunciati dall’amministratore delegato Maurizio Milan nell’immediato post-derby. Al centro delle attenzioni del patron c’è soprattutto la possibilità concreta di farsi associare da un compagno di viaggio alla guida del club. Il nome di Leonardo Maria Del Vecchio resta sempre in pole position. L’imprenditore sosterrebbe il club al 50% attraverso una holding, confermando la trattativa in corso con alcuni tifosi nei giorni scorsi a Milano. Resta però sempre in piedi la possibilità che rimanda a Giovanni Lombardi. Tutto sul tavolo, nell’incontro tenutosi ieri tra Iervolino e Milan.

Oggi invece ci si sposterà a Roma, con il patron granata che ascolterà le richieste del direttore sportivo Gianluca Petrachi per dare un’accelerata sul mercato. Il budget sarà di sei milioni di euro per cinque acquisti di valori. Questa la proiezione condivisa dall’area amministrativa e dall’area sportiva, in attesa della benedizione del patron. Brunori è il grande sogno per l’attacco, Raimondo la pista già battuta, Merola e Lescano i calciatori che stanno impressionando in serie C. In difesa si seguono Altare, Antonini e Mercandalli, in mezzo al campo si proverà a cedere Maggiore per reinvestire i soldi dell’ingaggio per un rinforzo che possa dare fisicità. Si proverà a salutare Velthuis, Kallon e Braaf. Torregrossa resta un’incognita, per Valencia si punta alla rescissione attraverso il Collegio Arbitrale.