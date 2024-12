Salernitana-Brescia, fischia Bonacina: un precedente amaro in stagione Seconda designazione con i granata

Salernitana-Brescia sarà diretta da Kevin Bonacina. Il fischietto di Bergamo sarà coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Massara, rispettivamente delle sezioni di Chieti e Reggio Calabria. Il quarto uomo sarà Di Francesco. Al Var Gariglio di Pinerolo, assistito dal nocerino Pagnotta.

C’è un solo precedente che lega Bonacina alla Salernitana ed è legato alla stagione in corso: il fischietto fu in campo all’Arechi nella sfida interna con il Pisa, chiusa con una sconfitta per 2-3 non senza proteste granata.