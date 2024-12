Salernitana, ansia Verde: stop per il trequartista, rischia il Brescia Il numero 31 a rischio forfait

Una tegola a poco più di ventiquattro ore da Salernitana-Brescia. Daniele Verde rischia di saltare la sfida di domani sera all'Arechi. Un problema muscolare ha fatto immediatamente scattare l'allarme. Il calciatore verrà valutato nelle prossime ore ma è in dubbio per l'ultimo match in programma all'Arechi nel 2024. Al suo posto scenderebbe in campo Tongya che comporterebbe la trequarti con Soriano alle spalle di Wlodarczyk. La Salernitana non comunicherà la lista dei convocati, con Colantuono però che ha annunciato un nuovo test domani mattina prima di sciogliere le riserve.