Salernitana, summit di mercato Iervolino-Milan-Petrachi a Roma: lo scenario Trovata la quadra sulle strategie: ci saranno subito rinforzi in tutti i reparti

Un summit per ribadire la volontà di investire nel mercato di gennaio e iniziare a rinforzare la Salernitana. La fumata granata a Roma non era in discussione. Danilo Iervolino, Maurizio Milan e Gianluca Petrachi però hanno voluto guardarsi negli occhi, mettere sul tavolo le previsioni finanziare, le proiezioni e soprattutto la lista delle necessità. Cinque rinforzi immediati per un budget di sei milioni di euro per dare un apporto immediato in termini di qualità, caratura, esperienza ad una squadra che in questo momento è alle prese con un momento difficile.

La lista della spesa è prevista in tutti i reparti: un difensore, un laterale sinistro, un centrocampista e due attaccanti. Questa la prima parte che non verrà poi modificata in caso di cessioni. Anzi, Petrachi avrà massima libertà di manovra, provando ad abbassare il monte ingaggi liberandosi degli stipendi più pesanti. Lo sguardo è proiettato su Maggiore, nel mirino del Venezia, mentre si aspettano offerte per Simy. Diverso il discorso legato a Valencia, in attesa del Collegio Arbitrale per ottenere il divorzio per giusta causa. E poi c’è da trovare collocazione a Velthuis e Braaf, mentre Kallon prova a giocarsi ancora le sue chance. L’infortunio di Verde potrebbe permettere all’ex Bari di cambiare le sorti della sua esperienza in granata. Brunori resta il grande sogno per l'attacco, Raimondo l'opzione più spendibile. Altare e Mercandalli i primi nomi per la difesa.