Salernitana, la Curva Sud Siberiano conferma la contestazione con il Brescia "Non cambia la nostra linea". Arechi vuoto e in contestazione per la sfida di questa sera

"Cambia la giornata, cambia l'avversario,non cambia la nostra linea!Continueremo fino al 15° anche per oggi a rimanere lontano dai gradoni. La fiducia va riconquistata con fatti concreti. Di parole ne sono state spese troppe in questi anni. Ora attendiamo i fatti! Dal 16°saremo di nuovo lì per la nostra maglia e i nostri colori. Restiamo in attesa di fatti concreti e personaggi credibili,il nostro disappunto e la nostra presa di posizione continua!"

Con questa nota pubblicata sui propri canali social, la Curva Sud Siberiano conferma la contestazione per i primi 15 minuti di Salernitana-Brescia. I numeri sono al di sotto delle conferme, con 8mila spettatori presenti. Si va dunque verso il minimo stagionale, con l'Arechi che rischia di ritornare sotto i 10mila spettatori. Non sono bastati le promo natalizie e gli inviti alle scuole, così come i faccia a faccia voluti dall'ad Milan: la Salernitana anche col Brescia dovrà fare i conti con un Arechi gelido.