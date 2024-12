Salernitana-Brescia 0-0, Bisoli: «Segnali di crescita, giocato con personalità» Il tecnico dei lombardi: «Siamo due squadre malaticce, forse la Salernitana lo è più di noi»

«Abbiamo creato tre o quattro situazioni importanti, abbiamo tenuto il campo con grande personalità, è vero che c’è un clima ostile ma sono contento della prestazione dei miei ragazzi. Non siamo ancora guariti ma stiamo meglio. Abbiamo fatto due partite senza subire, dobbiamo avere la pazienza di saperli aspettare». Così Pierpaolo Bisoli, allenatore del Brescia, ha commentato lo 0-0 conquistato contro la Salernitana.

«Nel primo tempo abbiamo sofferto quando non abbiamo chiuso sugli uno-due e loro hanno creato tre occasioni. Nel secondo tempo abbiamo tenuto molto meglio il campo, abbiamo avuto un’occasione per passare ma non l’abbiamo sfruttata. È stata la classica partita di serie B, chi segnava per primo avrebbe vinto», le parole di Bisoli.

«Siamo due squadre malaticce, forse la Salernitana lo è più di noi. Sono contento di come la squadra sia venuta ad affrontare i granata. Io sono stra-felice di essere venuto a Brescia, sono convinto di avere una squadra che prima o poi metterà in difficoltà tutte. Ho trovato un gruppo serio, voglioso. Non si può avere tutto e subito. Già non aver subito gol in due partite è un buon punto di partenza. Oggi abbiamo creato molto più rispetto alla partita con la Carrarese, abbiamo rischiato di far gol ma siamo ancora convalescenti».

E su quanto accaduto nel finale: «A me non deve mettere le mani addosso nessuno, punto».