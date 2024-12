Salernitana-Brescia 0-0, Colantuono: "Pari amaro, Fusco ha meritato di giocare" Il tecnico: "Non aveva senso cambiare modulo nel finale, in queste partite poi si rischia"

Stefano Colantuono ha commentato Salernitana-Brescia 0-0: "Non mi interessa dell’età giovane di Fusco, io non guardo questo. Ho lanciato lui perché l’ho visto bene in allenamento e l’ho preferito a Wlodarczyk. Simy era stanco e pensavo che Fusco potesse aiutarci. Poi Wlodarczyk potrebbe giocare anche da titolare a Frosinone. Mi dispiace perché abbiamo fatto una buona partita, potevamo spingere quando il Brescia si è abbassato e nel finale abbiamo spinto rischiando di subire in contropiede. Era una partita molto complicata, è mancato solo il gol. Ho preferito non cambiare nel finale perché la squadra spingeva e dominava il campo. Poi avevamo un po' di stanchezza e ci mancavano diversi calciatori".

Classifica? Non la metti apposto con una sola vittoria. Sono preoccupato il giusto perché questa era una partita che andava vinto per quello che ha detto il campo. Adesso non serve piangerci addosso ma bisogna pensare alle ultime due sfide dell’anno, migliorando alcuni aspetti e mantenendo le cose buone che abbiamo fatto.

Amatucci? Ha fatto una grande prova, è al momento insostituibile nonostante c’aveva un problemino al ginocchio.

Gennaio? Ne parlano i dirigenti bravi che abbiamo. Ora dobbiamo pensare solo al campo, a trovare gol che sappiano premiare le prestazioni”.