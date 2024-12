Salernitana, multa dalla Figc per Iervolino e Milan: la "colpa" è di…Weissman 12mila euro il totale delle ammende per i dirigenti e per il club

Un solo gol in undici presenze. Da attaccante arrivato last-minute per provare la clamorosa rimonta salvezza del Sabatini-bis ad argomento del contenzioso con la Figc e che costerà al club un totale di 12mila in ammende. Dell’esperienza in granata di Shon Weissman resta il gol con l’Empoli e poi le tante polemiche che accompagnarono l’arrivo in città dell’attaccante israeliano. Acquistato in prestito dal Granada, per Weissman però solo un lampo.

E ora il suo trasferimento è ritornato sui banchi della Figc che ha comminato a Danilo Iervolino un’ammenda di 6750 euro, a Maurizio Milan una multa di 2250 euro mentre al club una sanzione di 3000 euro. Il motivo? “La violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 1 e 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Shon Zalman Weissman avvenuto in data 1° febbraio 2024, nonché per aver sottoscritto apposito mandato di rappresentanza in data 30 gennaio 2024, con il Sig. Pietro Carenza, all’epoca dei fatti soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI e al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nei predetti Registri".