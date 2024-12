Salernitana Primavera, "Fusco jr is on fire": doppietta e rimonta all’Avellino Continua il momento magico del giovane attaccante: al Volpe finisce 2-2

Un pari acciuffato all’ultimo respiro. La Salernitana Primavera si aggrappa a Gerardo Fusco. Il giovane attaccante, in campo ieri con la prima squadra nel pari con il Brescia, trascina la selezione under nella rimonta con l’Avellino. Il derby disputato al Volpe termina 2-2, grazie proprio alla doppietta del figlio dell’ex bandiera nonché allenatore dei granatini. Dopo il doppio svantaggio firmato dall’irpino De Michele, ci pensa il giovane attaccante granata a sistemare il risultato: prima la deviazione in scivolata, poi la freddezza nel trasformare il penalty procurato da Cosentino. La Salernitana Primavera evita il ko e resta al terzultimo posto con 12 punti.