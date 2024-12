Salernitana, attacco sterile. Simy sui social: "Lottare sempre è ciò che conta" Appena due gol dai centravanti nelle ultime dieci sfide. E Fusco jr. sale nelle gerarchie

I fischi a Nwankwo Simy al momento della sostituzione con il Brescia restano il segnale del malcontento dell'ambiente per una Salernitana volitiva ma spuntata. Per il nigeriano, che al momento del cambio sperava di non vedere il suo numero sulla lavagnetta per partecipare al forcing finale, anche critiche ingenerose per una prova fatta di tante scelte sbagliate ma anche di impegno e mestiere. Capro espiatorio del momento difficile sotto porta della squadra granata, il numero 9 si è affidato ai social per manifestare il suo pensiero: “Lottare sempre con il giusto atteggiamento è tutto ciò che conta”. Il contratto, in scadenza nel prossimo giugno, apre però a possibili soluzioni di mercato già nella prossima finestra invernale dopo il tentativo di separarsi fallito in estate.

Con il Brescia però Simy ha avuto la sua chance ma lo score è rimasto fermo alla giocata da applausi con la Carrarese. Quella sfida si aprì con la giocata di Wlodarczyk, rimasto in panchina per 90’ nella sfida con le rondinelle, con il baby Fusco preferito per il forcing finale. Un’esclusione pesante, nonostante poi lo scudo di Colantuono: “Ho scelto Gerardo per quello che avevo visto in allenamento e poi perchè non c'è grande differenza di età. Questo non significa che Szymon non possa partire titolare a Frosinone”. Dall’altra parte, il momento magico di Fusco jr, due gol nel derby con l’Avellino, apre anche a riflessioni su possibili e clamorose novità.

Resta però il problema delle punte che faticano a trovare l’appuntamento con il gol. Con la Carrarese si sbloccò Wlodarczyk, oltre al punto esclamativo sul poker di Simy. Ma restano quelli gli unici due lampi granata nelle ultime dieci partite. A Cremona segnò Ferrari, con Cesena e Cosenza si sbloccò Verde che poi fu protagonista anche nel successo con la Carrarese, lì dove anche Soriano trovò il suo primo centro stagionale per poi confermarsi con la stoccata con il Modena. Il mercato incombe e Petrachi metterà mano sul reparto offensivo, orfano di Torregrossa che spera di rientrare tra i convocati col Frosinone.