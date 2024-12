Salernitana, nuovo test con la Primavera: occhi sull’infermeria Domenica in campo per la squadra granata. Attesa per gli esami di Verde, Bronn e Maggiore

Gruppo diviso in due tronconi. Stefano Colantuono non abbassa il ritmo degli allenamenti in casa Salernitana. Così, nella domenica che la squadra trascorre in campo con una nuova seduta pomeridiana per preparare la sfida con il Frosinone, il tecnico granata divide la squadra in due tronconi: lavoro aerobico per i calciatori impiegati con il Brescia, test in famiglia con la Primavera invece per il resto della squadra. L’occasione per poter guardare con i suoi occhi le possibili soluzioni a disposizione per uscire dalla crisi, strappando un risultato positivo nello scontro diretto in Ciociaria che sarebbe oro colato.

Dall’infermeria però non arriva nessun sorriso. Per Torregrossa ancora lavoro differenziato e la speranza di poter rientrare nei convocati che resta ancora viva. Solo terapie per Bronn, Maggiore e Verde: tutti e tre domani svolgeranno gli esami strumentali che faranno chiarezza sull’entità degli stop rimediati a poche ore dalla sfida con il Brescia. Solo lavoro in piscina per Tello e Reine-Adelaide che invece rientreranno nel 2025, mettendo nel mirino il debutto interno con il Sassuolo.