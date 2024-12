Frosinone-Salernitana, attesa per l'apertura del settore ospiti: sarà esodo In giornata dovrebbe arrivare il via libera e la possibilità di acquistare i tagliandi

Manca solo il semaforo verde. Partirà questo pomeriggio la corsa ai biglietti per il settore ospiti dello Stirpe in vista di Frosinone-Salernitana, sfida in programma giovedì pomeriggio alle ore 15:00. Per i tifosi granata, nonostante i campanelli d’allarme arrivati dall’Osservatorio (vietato l’accesso nei settori locali ai residenti a Salerno e in provincia), la trasferta sarà libera al contrario di quanto successo lo scorso aprile, con prima la chiusura e poi la riapertura del settore che ospitò appena due tifosi nella serata che sancì la matematica retrocessione in serie B della Bersagliera.

In mattinata è atteso il via libera ufficiale dal club ciociaro che renderà noto l’apertura della finestra di acquisto dei tagliandi che si concluderà alle 19 di mercoledì. Sono poco più di mille i tagliandi a disposizione. Quasi scontato che si possa andare incontro all'ennesimo esodo granata. I gruppi organizzati hanno anche già comunicato il con diversi pullman per un Santo Stefano nel segno della passione.