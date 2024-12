Frosinone-Salernitana, fischia Pezzuto: solo due vittorie per i granata Ben sedici precedenti con il leccese senza tante gioie

Sarà il leccese Ivano Pezzuto a dirigere Frosinone-Salernitana, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 15:00. L’arbitro pugliese sarà coadiuvato da Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Mattia Regattieri di Finale Emilia. Il quarto uomo sarà Giorgio Vergaro di Bari; al Var ci saranno Valerio Marini di Roma 1 e Manuel Volpi di Arezzo.

Per Pezzuto sarà la diciassettesima direzione arbitrale con il cavalluccio in campo, con un bilancio piuttosto negativo: due vittorie, quattro pareggi e addirittura dieci sconfitte. L'ultimo amarcord rimanda a due stagioni fa, ovvero al 3-3 interno con la Fiorentina con tripletta di Dia. Per ritrovare i due successi invece bisogna ritornare al 2013 (Benevento-Salernitana 1-2) e al 2016 (Salernitana-Como 1-0).