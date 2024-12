Salernitana, De Luca: "A marzo iniziano i lavori al Volpe! Squadra sofferente" Il Governatore della Regione Campania: "Prima il Volpe, poi Arechi. Sportivamente siamo depressi"

Vincenzo De Luca torna a parlare del restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe. Il 2025 sarà l’anno dell’inizio dei lavori come confermato dal Governatore della Regione Campania, a margine dell'inaugurazione del canile provinciale di Mercato San Severino, con occhio anche sui risultati tutt’altro che invidiabili raccolti sin qui della Salernitana nell’attuale campionato di serie B. “Siamo un po’ depressi – ha sorriso De Luca ripensando anche alla sconfitta di ieri dei granata a Frosinone -. Abbiamo tante cose da fare. A Salerno partiamo con il doppio intervento Arechi-Volpe, senza dimenticare anche il Palazzetto dello Sport. Inizieremo a marzo i lavori del Volpe, partendo prima con l’ampliamento da quindicimila posti che contiamo di chiudere nel settembre 2025 per poi concentrarsi sull’Arechi. La Salernitana potrà giocare al Volpe senza spostarsi in provincia. Il nuovo Arechi sarà stupendo, augurandoci che la squadra possa rialzarsi perché siamo in sofferenza”.